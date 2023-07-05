Мощный ураган парализовал транспортное сообщение в Нидерландах

Ураган «Поли» серьезно нарушил транспортное сообщение в Нидерландах. В большинстве регионов страны власти призвали граждан не покидать дома, сообщает Reuters.

Национальный метеорологический институт объявил наивысший уровень тревоги. Порывы ветра достигают скорости 120 км/час. Особенно тревожное положение на севере страны.

Аэропорт Схипхол в Амстердаме, один из крупнейших в Европе, отменил более 300 рейсов. Авиасообщение будет ограничено как минимум до вечера сегодняшнего дня.

На севере Нидерландов железнодорожный оператор остановил движение поездов, а ряд автомобильных трасс не доступны для проезда из-за поваленных деревьев.

Метеорологи называют ураган «Поли» самым мощным, который когда-либо проходил по Нидерландам в летнее время.