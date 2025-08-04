Мощный взрыв после попадания молнии в ЛЭП в Приморье попал на видео

В Приморском крае мощный взрыв прогремел в городе Большой Камень после удара молнии в линии электропередачи (ЛЭП). Кадры с эпическим происшествием опубликовал телеграм-канал SHOT.

На видео можно заметить момент разряда молнии и последовавший за ним взрыв, после которого искры разлетаются в разные стороны.

По предварительным данным, пострадавших и разрушений в результате инцидента нет, однако у некоторых жителей города наблюдались кратковременные перебои с электроснабжением.

Место оперативно оцепили сотрудники экстренных служб для оценки масштабов повреждения энергооборудования.

Как ранее сообщили в пресс-службе «Приморских электрических сетей» (филиал АО «ДРСК»), мощные ливни, обрушившиеся на восточные районы Приморского края, привели к незначительным аварийным отключениям электроэнергии.

Так, в нескольких населенных пунктах пяти округов и районов, включая Надеждинский, Хасанский, Шкотовский, Артемовский округа и Лазовский район, жители остались без света из-за подтопления энергообъектов.

Помимо магистральных линий, проблемы возникли и с абонентскими электросетями. В некоторых населенных пунктах отключения носят локальный характер. Местные энергетики оперативно приступили к устранению проблем.

Ранее сообщалось, что в Северной Каролине легкомоторный самолет упал в океан и попал на видео.