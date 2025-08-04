В Северной Каролине легкомоторный самолет рухнул в океан: пилот чудом выжил

Видео крушения легкомоторного самолета появилось в Сети после инцидента у побережья Северной Каролины. Соответствующие кадры опубликовал телеграм-канал SHOT.

На видео видно, как воздушное судно пытается совершить экстренную посадку в море, но в последний момент переворачивается и тонет.

По свидетельствам отдыхающих на пляже, многие сначала приняли самолет за гидросамолет, который собирается совершить плановую посадку. Пилота выбросило из кабины.

Находившиеся поблизости спасатели оперативно прибыли к месту крушения воздушного судна и вытащили пострадавшего на берег.

Медики диагностировали у пилота ушибы и ссадины, его доставили в ближайшую больницу. Предварительная версия происшествия — отказ техники, заставивший летчика принять решение о вынужденной посадке на воду.

Ранее стала известна причина смерти пилотов Су-30, упавшего в 2022 году в Иркутске.