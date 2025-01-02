В Николаевской области произошел мощный взрыв. Выяснилось, что это случилось на военной базе ВС Украины после удара. Об этом РИА Новости рассказал координатор местно ячейки пророссийского подполья Сергей Лебедев.

Военная вражеская база находится недалеко от Первомайска. Звуки взрыва дошли даже до центра этого города, отметил Лебедев. Мощный хлопок был продолжительным и мощным.

«По сообщениям сопротивления, прилет в военную базу, где бандеровцы совсем расслабились в отсутствие прилетов. Взрыв с продолжительной детонацией», — отметил подпольщик.

О пострадавших неизвестно, однако, как отметил Лебедев, на место выехали несколько бригад скорой помощи.

Напомним, что в ночь на 31 декабря ВС РФ нанесли удар по механическому заводу в городе Павлограде. На предприятие украинские бойцы осуществляли сборку ракет, нередко используемых против территорий РФ.

Ранее сообщалось, что российские системы ПВО за ночь уничтожили более десяти украинских беспилотников над пятью регионами России.