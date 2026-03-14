Мошенник зарезал москвичку в ее квартире на глазах у доверчивой дочери

Трагедия разыгралась в обычной московской квартире на Строгинском бульваре. Жертвой циничного преступления стала женщина, которую зарезали дома, куда она вернулась после работы. Как выяснил РЕН ТВ , убийца попал в жилье не путем взлома, а через доверчивость ее малолетней дочери, которую предварительно обработали телефонные мошенники.

События разворачивались по классическому, но крайне агрессивному сценарию дистанционного мошенничества. Неизвестные связались с несовершеннолетней дочерью москвички, представившись «сотрудниками правоохранительных органов». Напугав школьницу вымышленными проблемами, преступники убедили ее в необходимости обеспечить доступ в квартиру и вскрыть семейный сейф. Поддавшись давлению, девочка впустила незнакомца, который незамедлительно приступил к делу, используя принесенную с собой болгарку для распила металла.

Роковой случай свел грабителя и хозяйку дома в дверях: женщина вернулась в тот момент, когда преступник заканчивал работу у сейфа. Оказавшись загнанным в угол, «лжесотрудник» перешел от угроз к физической расправе. Злоумышленник жестоко избил москвичку, после чего нанес ей несколько ударов ножом. Ранения оказались несовместимы с жизнью, пострадавшая скончалась до приезда медиков. Преступнику удалось скрыться с места происшествия до появления патрульных групп.

В настоящее время столичный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». На месте работают криминалисты, изучаются записи с камер видеонаблюдения и опрашиваются возможные свидетели.

По данным канала 112, у погибшей был свой бизнес, а ее муж - гражданин ОАЭ, который находится в командировке в Иране. Он занимается там геолого-разведочными и геодезическими работами. Сама семья числится как благополучная.

