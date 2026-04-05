Мошенники используют «новые электронные дневники» для обмана школьников

По имеющимся данным, аферисты звонят детям, утверждая, что произошел переход на новые электронные дневники, и просят продиктовать код из SMS для регистрации. После этого первый звонок прерывается. Через некоторое время на номер ребенка поступает повторный звонок от неизвестного, который сообщает, что у родителей возникли проблемы с банковскими счетами. Мошенники утверждают, что якобы средства были переведены в «недружественную страну», и родителям грозит уголовное преследование.

Далее аферисты убеждают ребенка перевести имеющиеся деньги на «проверку», и введенный в заблуждение школьник выполняет их требования, лишая семью накоплений.

МВД предупреждает родителей и детей о подобных схемах и рекомендует не сообщать коды из SMS и не передавать финансовую информацию посторонним.

