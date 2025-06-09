Мошенники начали использовать схемы с МФЦ для кражи денег

По данным МВД России, мошенники разработали новую схему кражи денег, используя поддельные уведомления от МФЦ. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на материалы министерства.

Аферисты звонят гражданам, выдавая себя за сотрудников многофункциональных центров, и сообщают о якобы поступившем письме. Для его получения они запрашивают код подтверждения из СМС. Доверчивые люди сообщают код, после чего в дело вступают другие злоумышленники, представляющиеся работниками различных государственных органов.

Они запугивают жертву угрозой потери сбережений и убеждают передать деньги курьеру для «декларирования». Испуганные граждане, опасаясь потерять свои накопления, отдают их мошенникам.

В МВД подчеркнули, что настоящие представители государственных учреждений никогда не запрашивают коды из СМС и настоятельно рекомендовали никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать такую информацию.

Ранее сообщалось, что в России выявили хакерскую группу, атакующую по ночам.