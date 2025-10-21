Мошенники начали представлять сотрудниками военкомата

Служба кибербезопасности Сбера зафиксировала новую мошенническую схему, когда россиянам звонят якобы из военкомата и требуют коды из СМС для перевода накоплений. Об этом сообщает ТАСС .

Сбербанк сообщил о росте числа звонков мошенников, которые сотрудниками военкомата. Цель злоумышленников — выманить коды из СМС и убедить жертв перевести деньги на якобы «безопасный» счет.

По первой схеме звонки поступают мужчинам призывного возраста с требованием актуализировать сведения или ознакомиться с повесткой через «Единый реестр воинского учета». Вторая схема нацелена на родственников участников СВО: мошенники сообщают о посмертном награждении военнослужащего и предлагают записать родственников в электронную очередь, выманивая код из СМС.

После получения кода преступники пугают жертву уголовной ответственностью за противоправную деятельность или финансирование ВСУ и убеждают перевести средства.

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что легенды могут меняться, но суть схемы остается прежней. Если незнакомец просит назвать код из СМС или совершить перевод денег, это мошенник, и разговор следует немедленно прекратить.

Ранее в Лыткарино прокуратура помогла защитить права жертвы телефонных мошенников.