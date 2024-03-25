«Ъ»: мошенники нашли новый способ взлома «Госуслуг»

Злоумышленники в России начали использовать новый способ для обмана граждан: они рассылают push-уведомления, гласящие о необходимости подтвердить свои паспортные данные, перейдя по ссылке. Данная ссылка ведет на сайт, имитирующий сайт оператора и «Госуслуги». Обманутые россияне, не зная того, передают мошенникам доступ к своему аккаунту на портале, предупреждает издание «Коммерсантъ» .

Журналисты отметили, что таким образом злоумышленники взламывают аккаунты россиян на «Госуслугах» и подтвержденную информацию об абоненте, так как сайт, имитирующий ресурс мобильного оператора, также запрашивает данные.

В издании указали на то, что подобные случаи опасны не только для российских граждан, но и для операторов связи, ведь инциденты влияют на отношение пользователей к официальным сообщениям от операторов и доверие к ним.