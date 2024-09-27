Мошенники оформили несколько кредитов на жительницу Подмосковья

Причиной стало то, что мошенники оформили на нее несколько кредитов. Об этом женщина узнала только тогда, когда пошла оформлять ипотеку.

Как пишет издание Regions со ссылкой на соцсети, мошенники оформили на жительницу Подмосковья три микрозайма, злоумышленники сделали это через сайт госуслуг.

Женщина обратилась в полицию, только после этого банки перестали требовать с нее долги, которые возникли по вине мошенников.