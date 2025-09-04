Мошенники переключились на сервисы видеосвязи после ограничений в WhatsApp и Telegram

После ограничений звонков в WhatsApp и Telegram мошенники начали активно использовать менее популярные сервисы видеоконференцсвязи. Об этом ТАСС рассказала руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» и координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

По ее словам, в конце августа пользователи стали массово жаловаться на подозрительные звонки через такие площадки. Злоумышленники представляются сотрудниками «Почты России», сообщают о якобы ожидающих посылках и требуют подтвердить код из СМС. Иногда они используют устаревшие номера телефонов, чтобы вызвать доверие и вынудить человека назвать актуальные данные.

Эксперты Народного фронта считают, что преступники покупают старые базы аккаунтов в даркнете по низкой цене. Такие сведения помогают давить на жертв психологически, даже если данные уже неактуальны.

Лазарева подчеркнула, что после блокировки звонков в популярных мессенджерах и запуска с 1 сентября системы маркировки и блокировки подозрительных соединений мошенники ищут новые каналы, еще не подключенные к государственной антифрод-системе.

Она напомнила: в России с 1 июня действует запрет на использование иностранных мессенджеров для работы органов власти и госкомпаний. Важно помнить: коды из СМС нужны только для ввода в сервисах. Сообщать их по телефону или в мессенджере категорически нельзя, предупредила эксперт.

