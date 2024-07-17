Мошенники покусились на аккаунты пользователей игры Hamster Kombat

Мошенники начали воровать аккаунты российских пользователей Telegram под видом сервиса для вывода денежных средств из игры Hamster Kombat.

Об этом РИА Новости рассказали в «Лаборатории Касперского». Злоумышленники рассылают пользователям ссылки на фишинговый ресурс, через который якобы можно вывести монеты из набравшей популярность игры и конвертировать их в российские рубли.

После ввода пользователем личных данных мошенники получают доступ к его аккаунту.

Hamster Combat привлекла внимание игроков возможностью заработать криптовалюту. Однако эксперты считают, что невозможно заработать серьезные суммы, «тапая хомяка».

Ранее в Подмосковье раскрыли новую мошенническую схему: злоумышленники убеждали своих жертв менять деньги на цифровые рубли.