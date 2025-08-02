Мошенники придумали новую схему взлома аккаунтов «Госуслуг» под видом военкоматов

Россиян предупредили о новой волне мошеннических звонков, в ходе которых злоумышленники, представляясь сотрудниками военных комиссариатов, пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». О новой схеме злоумышленников рассказали в официальном телеграм-канале МВД «Вестник Киберполиции России».

Отмечается, что схема мошенничества отработана до мелочей — преступник звонит жертве, сообщает о необходимости «актуализировать данные» на «Госуслугах» и просит назвать код из СМС для подтверждения личности. В случае, если человек поддается на уговоры и сообщает код, мошенники получают полный контроль над его учетной записью.

В киберполиции предупредили, что это открывает широкие возможности для различных преступлений — от хищения персональных данных до совершения действий от имени пользователя.

Например, преступники могут оформить кредит, изменить настройки профиля или даже зарегистрировать индивидуальное предприятие (ИП). В МВД подчеркнули, что военкоматы никогда не проводят верификацию через СМС-коды и не запрашивают их у граждан. Все официальные действия осуществляются через личный визит или проверенные каналы связи.

Ранее МВД предупредило россиян о новом вирусе Mamont, который мошенники распространяют через СМС.