МВД предупредило о новом вирусе Mamont, который мошенники распространяют через СМС

Как сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД России, мошенники массово рассылают вредоносные файлы с расширением .apk через СМС-сообщения.

Злоумышленники используют психологическую уловку, сопровождая сообщения интригующими вопросами вроде «Это ты на видео?» или «Ты это?». Названия файлов также содержат вариации слова «видео».

Это не первое появление вируса Mamont. Еще в январе 2025 года МВД предупреждало о его распространении через мессенджер Telegram. Вирус обладает опасными функциями — он может считывать пуш-уведомления, перехватывать СМС-сообщения (включая коды подтверждения банковских операций) и даже получать доступ к фотографиям в галерее устройства.

Ранее сообщалось, что аферисты заставили жительницу Югры кататься на такси с десятками миллионов наличкой.