Мошенники развели сотрудницу администрации Балашихи на 500 тыс. рублей

Сотрудницу администрации Балашихи развели на 500 тыс. рублей, представившись главой городского округа Сергеем Юровым. Об этом сообщает Life.ru .

Отмечается, что женщине поступило сообщение в одном из мессенджеров якобы от лица Юрова, что с ней «свяжется отвечающий за финансовую безопасность в городе человек», после чего несколько злоумышленников подвели ее якобы к сотруднику Банка России.

Поясняется, что позже ей сообщили, что на нее оформлен кредит в размере 600 тыс. рублей и предложили перевести средства на «безопасный счет».

Добавляется, что она успела перевести почти 500 тыс. рублей, прежде чем поняла, что это мошенники, и обратилась в правоохранительные органы.

Уточняется, что полицейские возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».