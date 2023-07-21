Мошенники шантажировали бизнесмена для получения фото подмосковного полигона «Алабино»

Предприниматель из Москвы стал жертвой украинских мошенников, которые потребовали от него сфотографировать полигон «Алабино» в Подмосковье. Об этом со ссылкой на источники сообщает РЕН ТВ .

По информации телеканала, бизнесмен заказал на одном из сайтов виртуальные очки и джойстик, заплатил за них свыше восьмидесяти тысяч рублей, однако не смог забрать заказ в указанное время. После этого продавец предложил ему оформить возврат. Мужчина согласился.

Спустя оговоренный продавцом срок деньги бизнесмену так и не вернули. Тогда он снова обратился в интернет-магазин. С мужчиной связался некий менеджер, который обещал вернуть деньги в двойном размере, но при условии, если он сфотографирует полигон в Алабино. При этом мошенник в разговоре угрожал на украинском языке.

Уточняется, что мужчина не стал выполнять требования аферистов и сразу же сообщил о произошедшем в полицию.

Ранее сообщалось, что мошенники обманули подмосковного пенсионера на шестнадцать миллионов рублей.