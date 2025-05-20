Мошенники стали отправлять фейковые письма о графике отключения воды

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов (фракция «Единая Россия») предупредил о новой схеме мошенничества: злоумышленники рассылают ложные уведомления о проверке графика отключения горячего водоснабжения, чтобы завладеть личной информацией граждан, сообщил ТАСС.

Депутат подчеркнул, что ссылки в этих электронных письмах перенаправляют пользователей на поддельные ресурсы, имитирующие настоящие сайты, задача которых — кража личных и финансовых сведений. Особенно актуальна эта проблема в период сезонных отключений воды, с мая по август.

Колунов рекомендует получать информацию о графике отключений исключительно из проверенных источников. К ним относятся официальные веб-сайты и страницы в социальных сетях управляющих организаций и местных органов власти.

Помимо этого, сведения можно найти на информационных досках в подъездах и у входов в жилые дома. Самым простым, безопасным и удобным способом узнать график отключений является портал «Госуслуги», отметил депутат.

Ранее сообщалось, что мошенники используют фейк-ссылки по самозапрету на кредиты.