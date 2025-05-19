Новая схема мошенничества: как защититься от злоумышленников при установке самозапрета на кредиты

Интернет-мошенники все чаще используют схему фейковых ссылок по самозапрету на кредиты. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил координатор Центра безопасного интернета Урван Парфентьев.

По словам киберэксперта, преступники крайне оперативно подстраиваются под актуальные инфоповоды и начинают их эксплуатировать.

«Самозапреты на кредиты — не исключение. Нелишне здесь отметить такую схему, как создание фальшивых ссылок на страницу, ведущую якобы на сайт для установки самозапрета на кредиты, но на самом деле преследующий прямо противоположные цели», — предупредил специалист.

По словам Парфентьева, из-за неизменчивости техники действий преступников прежними остаются и способы профилактики: максимальное недоверие поступающей подобным образом информации, обязательная перепроверка информации (не по тем каналам, которые предлагают возможные злоумышленники), избегание перехода по внешним ссылкам.

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