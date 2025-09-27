Мошенники заставили пенсионеров устроить поджог в подмосковном банке

В подмосковном Подольске задержаны двое пенсионеров, устроивших поджог пиротехники в здании банка на улице Кирова. Информация об этом появилась в официальном тг-канале полиции региона.

По данным полиции, 74-летний мужчина привел в действие пиротехническое устройство, в то время как его 73-летняя сообщница снимала происходящее на видео. Благодаря оперативному реагированию правоохранительных органов, никто из посетителей и сотрудников банка не пострадал.

Предварительная версия следствия: пожилые люди действовали под влиянием телефонных мошенников. Аферисты, используя психологические методики манипуляции, вероятно, убедили пенсионеров в необходимости совершить противоправные действия под убедительным предлогом.

В настоящее время задержанные доставлены в отдел полиции для проведения следственных действий и установления всех обстоятельств преступления.

