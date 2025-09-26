В Подольске поместили под домашний арест мужчину, который ударил женщину в магазине

В Подольске мужчину, который ударил женщину в одном из продуктовых магазинов, поместили под домашний арест. Об этом сообщили в прокуратуре Московской области.

До этого в округе было возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Фигурант — уроженец Тульской области в возрасте 46 лет. Злоумышленник при выходе из магазина несколько раз ударил по голове женщину.

Суд избрал гражданину меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 24 октября 2025 года. Мужчина полностью признал свою вину.

Ранее сообщалось, что в Воскресенске арестовали жительницу, которая убила свою соседку с помощью поджога.