Московские аэропорты ограничили полеты из-за угрозы БПЛА

Три главных аэропорта столицы — Внуково, Домодедово и Жуковский — ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом предупредили в Росавиации.

На фоне угрозы БПЛА со стороны Украины были введены ограничения в московских аэропортах. План «Ковер» объявили действующим во Внуково, Домодедово и Жуковском. На время прекратили прием и вылет самолетов, происходят изменения в расписании.

Ограничения в аэропортах введены в качестве превентивной меры для обеспечения безопасности воздушного пространства. План перехвата может действовать несколько часов до урегулирования обстановки.

Как сообщил 25 мая мэр Москвы Сергей Собянин, средствами ПВО было уничтожено три беспилотника подряд. На местах падения обломком работают аварийно-спасательные службы.