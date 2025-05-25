В Подмосковье сбили украинские беспилотники

Противовоздушные силы Минобороны уничтожили три беспилотника подряд, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Ночью, 25 мая, ВСУ устроили атаку с воздуха. После «перерыва» враг продолжил попытки, запустив беспилотники в сторону Москвы. По состоянию на 16.55, как отметил Сергей Собянин, один вражеский БПЛА был успешно сбит над территорией Московской области. Спустя несколько минут подбили еще два дрона.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал в своем официальном телеграм-канале Собянин.

Напомним, что 25 мая сбили не меньше восьми БПЛА, летевших на Москву. Информацию также подтверждал московский градоначальник.