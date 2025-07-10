Московские аэропорты ограничили полеты на фоне атак БПЛА
В аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковском закрыли небо и ввели план «Ковер»
Фото: [Аэропорт «Домодедово»/Медиасток.рф]
Три ключевых аэропорта Московского авиаузла — Домодедово, Внуково и Жуковский — ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Официальное заявление об этом сделал пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта Артем Кореняко в телеграм-канале.
Решение о введении ограничений было принято Росавиацией в оперативном режиме спустя несколько минут после уничтожения беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону Москвы. Ведомство подчеркивает, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов и пассажиров.
Ограничения коснутся как прибывающих, так и вылетающих рейсов в Домодедово, Внуково и Жуковском. Пассажирам, планирующим вылет из московских аэропортов, рекомендуется уточнять информацию о статусе своего рейса. Пока задержаны все рейсы на вылет и на прилет.
Ранее сообщалось, что серию дронов ВСУ сбивают в небе над Московской областью 10 июля.