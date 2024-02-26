Московские полицейские задержали грабителя, вооруженного пистолетом-зажигалкой

Злоумышленник в Москве выдавал себя за правоохранителя. Он остановил на улице молодого парня, и под угрозой предмета, похожего на пистолет, отобрал у него мобильник и паспорт. Полицейские по горячим следам раскрыли это дело. О нем сообщили РИА Новости .

ЧП произошло рядом с одной из станций метро. К 19-летнему юноше подошел незнакомец, представился полицейским, наставил на него пистолет и потребовал вытащить все из карманов. Затем он забрал у жертвы паспорт и мобильный телефон, и заставил идти с собой, якобы в отделение полиции. По дороге парень сумел сбежать и обратиться за помощью.

«Сотрудниками уголовного розыска на Долгопрудной аллее был задержан подозреваемый. Им оказался 36-летний приезжий», - сообщили представители полиции.

Пистолет на самом деле оказался зажигалкой. В отношении подозреваемого уже возбуждено уголовное дело о разбойном нападении. Ему предъявлено обвинение, он сам помещен под стражу.

Ранее полиция задержала жителя Хабаровска, который решился совершить налет с муляжом пистолета. Он ворвался в банк и потребовал от его сотрудников денег.