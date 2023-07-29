Московские полицейские задержали подозреваемого в стрельбе у ресторана

В центре столицы возле ресторана «Заварка» возник конфликт. Нетрезвый мужчина помешал проехать автомобилю Porsche Panamera. В результате ссоры водитель машины выстрелил в заблокировавшего дорогу оппонента из травматического пистолета. Тот в итоге получил травму головы. После этого правоохранители возбудили уголовное дело об умышленном причинении легких телесных повреждений.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на рассказ столичной прокуратуры. И вот 25-летнего подозреваемого в этом преступлении сумели задержать. Ему грозит до семи лет лишения свободы. В ближайшее время будет установлена мера пресечения в его отношении до момента суда.