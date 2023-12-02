Московские правоохранители рассказали о ночной автокатастрофе на Киевском шоссе

В этом месте сначала из-за поломки остановился легковой автомобиль «Фольксваген». Вскоре к нему прибыли инспекторы ДПС на служебном транспорте, а следом за ними подъехали два эвакуатора. Полицейские прикрывали своей машиной процесс эвакуации, и в это время во всю кавалькаду врезался грузовик с прицепом, за рулем которого находился 51-летний мужчина. После столкновения начался пожар.

«Погибли два человека, один пострадал, все гражданские», - заявили представители пресс-службы ГУ МВД Москвы.

Их слова привело ТАСС. При аварии погибла женщина, которая находилась за рулем «Фольксвагена». Пассажир из этой же машины получил травмы. Второй погибший – это водитель одного из эвакуаторов.