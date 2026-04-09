Московский «красный квартал»: полиция накрыла бордель в переулке, и теперь это можно посмотреть на видео
МВД показало видео из борделя в Большом Савинском переулке Москвы
Столичные полицейские пресекли деятельность подпольного заведения, оказывавшего интимные услуги в самом сердце Москвы. Момент оперативного вторжения в клуб, расположенный в Большом Савинском переулке, оказался запечатлен на видео, которое обнародовал «МК».
На опубликованных кадрах правоохранители поднимаются по лестнице, залитой характерным красным светом, в то время как мимо них в полураздетом виде снуют девушки. По информации ведомства, в помещении была организована незаконная деятельность по предоставлению услуг сексуального характера. Всех находившихся внутри женщин задержали и впоследствии препроводили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.