Московский областной пункт отбора на военную службу по контракту продолжает работать в Балашихе

В Московском областном пункте отбора на военную службу по контракту учат медицине, тактике ведения боя, кандидаты проходят огневую и инженерную подготовку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что обратиться сюда может каждый желающий из любого субъекта РФ. Здесь можно оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку, проконсультироваться с юристом, нотариусом или сотрудниками банков.

«Сюда приглашаем тех, кто готов защищать нашу страну, хочет внести свой вклад в победу, готов заключить контракт и отправиться на СВО», — сказал глава региона.

Отмечается, что кандидатов в подмосковном пункте отбора на военную службу по контракту в Балашихе обучают в зависимости от изначальной подготовки. Обучение в центре проходит по плану и расписанию. Будущие бойцы учатся тактической медицине, тактике ведения боя, проходят огневую и инженерную подготовку.

Все интересующие подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.