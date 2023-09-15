Московский областной центр отбора на военную службу продолжает принимать бойцов в Балашихе

На территории подмосковной Балашихи продолжает работать центр отбора на военную службу по контракту, в котором можно оформить все документы, пройти медкомиссию, получить экипировку и консультации специалистов.

Заключить контракт на службу могут все желающие граждане старше 18 лет, которые годны по состоянию здоровья. Для этого им нужно сдать документы, пройти собеседование с психологом и медицинский осмотр, заключить контракт (на 1, 3 или 5 лет), получить предписание и убыть к месту службы. В данном центре гражданам предоставляется трехразовое питание и проживание. Для них здесь также оборудованы учебные классы, спортзал, уличный спортивный городок.

Отметим, что заключивший контракт может рассчитывать на выплаты и льготы как для себя, так и для своей семьи. В частности, он может претендовать на кредитные каникулы, освобождение от уплаты налога на имущество, сохранение рабочего места, внеочередное зачисление в детсад, бесплатные завтраки и обеды в школе, кружки, секции.

Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 (495) 990-77-77, на сайте, в чат-боте. Вопросы также можно направить на электронную почту info@kontraktmo.ru.