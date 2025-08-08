Московский суд отправил в СИЗ сотрудника секретного подразделения МВД за получение взяток

В Москве взят под стражу Антон Нестеров, старший оперуполномоченный 4-го отдела бюро специальных технических мероприятий Министерства внутренних дел России. Его обвиняют в получении взяток, об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Ведомство, где служит Нестеров, считается самым засекреченным в МВД РФ. Оперативник по долгу службы должен был бороться с хакерами, но вместо этого он сотрудничал с ними и брал взятки в особо крупных размерах. Все это, как считает следствие, повлекло тяжкие последствия.

Нестеров был задержан еще в мае. Следователи считают, что находясь на свободе он может либо скрыться, либо повлиять на участников расследования. Поэтому они ходатайствовали об отправке злоумышленника в следственный изолятор, и Мосгорсуд согласился с доводами Следственного комитета.

