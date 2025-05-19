Московский суд продлил арест фигурантам по делу о теракте в «Крокусе»

Московский городской суд принял решение оставить в следственном изоляторе фигурантов дела о теракте в концертном зале «Крокус сити холл» еще почти на четыре месяца. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале судов общей юрисдикции российской столицы.

Мосгорсуд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока ареста подозреваемым в массовом расстреле людей в здании «Крокуса». Он вынес решение оставить фигурантов дела в СИЗО еще на три месяца и 28 суток. Среди тех, кого коснулось это решение, Фаридуни Шамсидин*, Рачабализода Саидакрами*, Мирзоев Далерджон* и Файзов Мухаммадсобир*. Всех их считают непосредственными исполнителями теракта.

Ранее сообщалось, что дело по «Крокусу» планируют передать в суд в июне 2025 года. Следственное дело насчитывает большое количество материалов, включая данные о деталях совершенного нападения. Как ожидается, рассмотрением уголовного дела в полном объеме займется 2-й Западный окружной военный суд.

*внесены в реестр террористов и экстремистов на территории РФ