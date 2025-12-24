Московский суд вынес жесткий приговор членам банды, виновным в похищениях и изнасилованиях

По установленным в ходе судебного разбирательства данным, в январе–феврале 2024 года преступники действовали на территории Москвы и Подмосковья. Их схема заключалась в похищении людей с целью последующего вымогательства денежных средств и имущества. При совершении этих преступлений бандиты также прибегали к разбойным нападениям и совершали акты сексуального насилия, в том числе в отношении несовершеннолетних потерпевших. Расследование, в рамках которого были тщательно восстановлены маршруты передвижения преступников, хронология событий и процесс их подготовки, основывалось на комплексе доказательств. Ключевую роль сыграли записи с камер видеонаблюдения, а также детальные показания пострадавших и свидетелей. Суд, учтя тяжесть и общественную опасность содеянного, назначил участникам банды суровые наказания. Каждый из осужденных получил реальные сроки лишения свободы — от 13 до 23 лет, которые они будут отбывать в исправительной колонии строгого режима.