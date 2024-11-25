Москва не исключила удара по базам США в Европе в случае военного конфликта

Американские военные базы в Европе могут стать целями ядерных ударов ВС РФ при возможном конфликте между Россией и НАТО. Так считает Сергей Рябков, заместитель главы российского Министерства иностранных дел. Его мнение привело РИА Новости.

Дипломат заявил, что перечень возможных целей для ударов в случае гипотетической войны строго засекречен. Он известен только его составителям, которые профессионально занимаются им. Но в этот список могут быть включены и американские базы, которые находятся в Европе, и где размещены ракетные системы.

«Элементы системы передового развертывания американских средств, нацеленных на нашу территорию, в том числе тактических ядерных вооружений, конечно же, никоим образом не выводятся за скобки», — указал он.

Такое допущение Рябков сделал в ответ на вопрос, могут ли базы США в Евросоюзе стать целями для российских ударов в случае эскалации украинского конфликта.

Ранее по поводу очередного витка в боевых действиях на Украине высказался основатель известной американской частной военной фирмы Blackwater. Эрик Принс предложил Байдену, президенту США, не провоцировать Россию. С такой точкой зрения он выступил после удара ВС РФ «Орешником» по заводу Южмаш.