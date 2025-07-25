Москвич на моноколесе обогнал автомобили и попал в аварию

На Садовом кольце в Москве человек, передвигавшийся на моноколесе, столкнулся с отбойником, ведя видеосъемку от первого лица. Видеозапись происшествия появилась в телеграм-канале «Инцидент Россия».

На кадрах видно, как мужчина, двигаясь на моноколесе со скоростью, близкой к 100 км/ч, опережает автомобили вблизи разделительной полосы. В какой-то момент он утрачивает контроль над равновесием и врезается в бетонное ограждение.

После столкновения, произнося слова о незначительности произошедшего, он поднимается и начинает собирать разлетевшиеся части моноколеса. Как сообщает издание, в результате аварии мужчина получил лишь переломы двух пальцев ноги.

Ранее сообщалось, что Бастрыкин займется жуткими ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек 17-19 лет.