Бастрыкин займется жуткими ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек 17-19 лет

Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин ожидает получения информации о ходе расследования дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, в результате которого погибли пять человек. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета России в Телеграм-канале ведомства.

В четверг, 10 июля, на 48-м километре трассы «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь» случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и автомобиля «ВАЗ».

Согласно информации, предоставленной ГИБДД, 18-летняя водитель легкового автомобиля не предоставила преимущество в движении маршрутному такси.

В результате аварии все пассажиры и водитель автомобиля «ВАЗ» погибли.

Водителю второго автомобиля была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Сейчас выясняются все детали аварии.

Ранее сообщалось, что по факту автоаварии в Севастополе с пятью погибшими СК России возбуждено уголовное дело.