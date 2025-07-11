Бастрыкин займется жуткими ДТП в Севастополе, где погибли пять девушек 17-19 лет
Бастрыкину доложат о ДТП в Севастополе, где разбились пять юных девушек
Фото: [соцсети]
Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин ожидает получения информации о ходе расследования дорожно-транспортного происшествия в Севастополе, в результате которого погибли пять человек. Об этом стало известно из сообщения Следственного комитета России в Телеграм-канале ведомства.
В четверг, 10 июля, на 48-м километре трассы «Симферополь — Бахчисарай — Севастополь» случилось дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter и автомобиля «ВАЗ».
Согласно информации, предоставленной ГИБДД, 18-летняя водитель легкового автомобиля не предоставила преимущество в движении маршрутному такси.
В результате аварии все пассажиры и водитель автомобиля «ВАЗ» погибли.
Водителю второго автомобиля была оказана медицинская помощь на месте происшествия. Сейчас выясняются все детали аварии.
Ранее сообщалось, что по факту автоаварии в Севастополе с пятью погибшими СК России возбуждено уголовное дело.