Москвич продал за бесплатно новый iPhone 15 Pro мошенникам
Фото: [©Кирилл Зыков/РИА Новости]
Москвич продал новый iPhone 15 Pro мошенникам, но деньги за него не получил. Об этом сообщает Life.ru.
Отмечается, что инцидент произошел в Нагорном районе.
Уточняется, что новый айфон молодой человек продавал за 131 тыс. рублей.
Добавляется, что с покупателем он договорился встретиться на Нахимовском проспекте. Тот осмотрел айфон, показал скрин о переводе денег и ушел. Однако деньги горе-продавцу так и не пришли.
В настоящее время сотрудниками полиции ведется поиск преступника.