Москвич продал за бесплатно новый iPhone 15 Pro мошенникам

Москвич продал новый iPhone 15 Pro мошенникам, но деньги за него не получил. Об этом сообщает Life .ru.

Отмечается, что инцидент произошел в Нагорном районе.

Уточняется, что новый айфон молодой человек продавал за 131 тыс. рублей.

Добавляется, что с покупателем он договорился встретиться на Нахимовском проспекте. Тот осмотрел айфон, показал скрин о переводе денег и ушел. Однако деньги горе-продавцу так и не пришли.

В настоящее время сотрудниками полиции ведется поиск преступника.