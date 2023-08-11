Москвич пытался поджечь военкомат в подмосковном Зарайске

Жителя Москвы задержали за попытку поджога военкомата в Зарайске. Об этом сообщило сетевое издание «За новую жизнь» .

По информации журналистов, мужчина изготовил несколько бутылок с неизвестной смесью и пришел к зданию военкомата. Его действиями по телефону руководили неизвестные, которые обещали заплатить за поджог.

Злоумышленника заметили работники учреждения, которое располагается в одном здании с военкоматом. Они самостоятельно задержали москвича и передали его полицейским. При этом уточняется, что мужчина все же успел бросить одну из бутылок, однако она разбилась на асфальте.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по двум статьям.

Ранее СМИ сообщали, что неизвестный бросил бутылку с горючим веществом в автомобиль МВД в Коломне.