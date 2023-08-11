SHOT: неизвестный бросил «коктейль Молотова» в автомобиль МВД в Коломне
Фото: [SHOT]
Неизвестный бросил «коктейль Молотова» на территорию отдела полиции в подмосковной Коломне. Об этом сообщил SHOT.
По информации издания, бутылка с горючим веществом попала в припаркованный у здания автомобиль. По некоторым данным, машина принадлежит кинологам ведомства.
У транспортного средства разбито стекло. Сам «коктейль Молотова» разлился на асфальте и загорелся. Пожар потух за короткое время.
Уточняется, что в результате инцидента никто не пострадал. Поджигателя сейчас ищут.
Ранее сообщалось, что в Орехово-Зуево задержали девушку, которая собиралась поджечь военкомат.