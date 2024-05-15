Москвича, подозреваемого в сбыте около 9 килограммов эфедрона, задержали в Солнечногорске

Сотрудники Госавтоинспекции в подмосковном Солнечногорске задержали тридцатипятилетнего жителя Москвы, подозреваемого в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Так, в вечернее время экипаж ДПС заметил подозрительного мужчину вблизи деревни Горетовки. Гражданин с лопатой шел со стороны лесного массива к припаркованному на дороге каршеринговому автомобилю, после чего сел в него и начал движение. Полицейские приняли решение остановить и досмотреть транспортное средство. В багажнике машины полицейские обнаружили полимерный мешок с 8 свертками кристаллического вещества и лопату.

Отмечается, что в ходе осмотра телефона злоумышленника обнаружены фотографии с координатами закладок. В результате выезда по указанным адресам оперативниками изъято еще 10 свертков с аналогичным содержимым. Согласно заключению проведенной экспертизе, кристаллическое вещество является производным наркотического средства — эфедрона, общей массой около 9 килограммов.

Со слов задержанного, в одном из мессенджеров ему поступило предложение — за денежное вознаграждение выполнять функции курьера: забирать из тайников крупные партии наркотиков, фасовать их и складывать в тайники по координатам, на что он согласился. В отношении подозреваемого следователем было возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ.