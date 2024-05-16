Москвичей, напавших на водителя такси в Подольске и угнавших его автомобиль, задержали полицейские

Подмосковные сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимых двоих жителей столицы 18 и 20 лет, подозреваемых в совершении угона транспортного средства и разбое. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Известно, что в вечернее время злоумышленники, находясь в салоне автомобиля такси в качестве пассажиров, следовали из Москвы в Подольск. По пути, используя один из мессенджеров, они договорились похитить машину.

При этом доехав до пункта назначения, правонарушители брызнули перцовым баллончиком в лицо водителю и угнали транспортное средство. В Домодедово один из нападавших вышел из похищенного такси, а его приятель направился на нем в Москву. Так, в результате оперативно-розыскных мероприятий угнанный автомобиль с подозреваемым был обнаружен сотрудниками полиции в Южном Бирюлеве. Скрываясь от преследования, он врезался в ограждение и был задержан. Позже в Люберцах оперативниками задержан его сообщник.

Отмечается, что по данному факту следователем из Подольска возбуждены уголовные дела по статьям 162 и 166 УК РФ. А Подольским городским судом задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее стало известно, что в Подольске задержали мужчину, обманным путем похитившего два автомобиля.