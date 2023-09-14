Москвичка поссорилась с мужем и убила престарелую соседку

Женщина решила поджечь собственную квартиру, облила ее горючей жидкостью и запалила огонь. В результате пенсионерка, жившая в соседней квартире, отравилась дымом.

У жительницы Москвы возникла ссора с супругом. Дама решила поступить своеобразно. Она выплеснула горючую жидкость у себя дома и подожгла ее. Пламя начало распространяться по квартире. Сама злоумышленница получила ожоги, а вот ее соседка, 88-летняя женщина, скончалась от того, что надышалась продуктами горения.

Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на заявление представителей Следственного комитета. Поджигательница попала в больницу, а на месте преступления сейчас работают правоохранители. В отношении дамы возбуждено уголовное дело.