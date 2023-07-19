Москвичка выместила злость на турникете в метро и разбила его створку

31-летняя женщина пнула стеклянную створку турникета так сильно, что та разлетелась в мелкое крошево. Сама она оправдывает свой поступок тем, что была сильно расстроена ссорой со своим парнем.

«Находилась в плохом настроении и хотела выйти на улицу, чтобы успокоиться», - приводит оправдания злоумышленницы прокуратура.

Правоохранители считают, что дама совершила акт вандализма и подпала под действие уголовной статьи. Ей теперь грозит наказание вплоть до трех месяцев ареста.