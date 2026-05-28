Москвичку задержали во Внуково за контрабанду украшений Bulgari и Mattioli на 2 млн рублей

По информации ведомства, гражданка России возвращалась из США транзитом через Турцию. Ранее она побывала в Риме, где приобрела браслет и серьги Bulgari, а также кольцо Mattioli. Все три изделия выполнены из золота 750-й пробы и инкрустированы бриллиантами. Экспертиза оценила драгоценности в два миллиона рублей.

Задержанная пояснила, что покупала аксессуары исключительно для личного пользования, а о таможенных правилах была осведомлена лишь отчасти. Тем не менее сотрудники ФТС возбудили уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров. Женщине может грозить наказание вплоть до пяти лет лишения свободы либо штраф в размере одного миллиона рублей.