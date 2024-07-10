Мост через реку Икшанку продолжают ремонтировать в Дмитровском округе

Дорожники отремонтировали правую половину моста через реку Икшанку возле деревни Целеево в Дмитровском городском округе. Также проведена замена консолей тротуаров, перильного и металлического барьерных ограждений.

«Сейчас специалисты подрядной организации проводят на второй части моста подготовительные работы и обустраивают средства технического регулирования: водоналивные блоки, сигнальные столбики и освещение. Идет демонтаж покрытия и ограждений левой части мостового сооружения», — рассказал Александр Тихомиров, руководитель МКУ «УАД Дмитров».

Для оперативного и безопасного выполнения ремонта на мосту организовано реверсивное движение. Завершить работы планируется уже в августе текущего года. Примечательно, что все работы ведутся под контролем Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.