«Мститель» попал на камеру: на Сахалине злоумышленник ножом повредил автомобиль у подъезда

Инцидент произошел вечером 24 января у дома № 3 на улице Бориса Полевого. По предварительной информации, владелец машины ненадолго оставил ее у подъезда, чтобы удобнее загрузить из квартиры крупногабаритный груз — телевизор. Вернувшись, мужчина обнаружил серьезные повреждения: с левой стороны автомобиля были проколоты колеса, а боковое зеркало — сломано. Весь процесс вандальных действий, как сообщается, зафиксировала камера видеонаблюдения. Владелец пострадавшего автомобиля обратился к общественности и ищет очевидцев произошедшего, чтобы установить личность нападавшего и мотивы его поступка.