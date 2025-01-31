Мукомольный комбинат загорелся в Ингушетии

Огонь распространился на этажах мукомольного комбината в городе Карабулак в Ингушетии. Об этом сообщает ГУ МЧС РФ по региону в официальном Telegram.

Единственный мукомольный завод в городе Карабулак загорелся вечером, 31 января. По данным ведомства, которые передали РИА Новости, огонь распространился на предприятии на 500 «квадратах» и позже был локализован.

В 18:47 по мск стало известно, что пожарные справились с пламенем, которое, судя по опубликованным видео, разошлось на несколько этажей.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что в Сети опубликовали кадры сильного пожара в районе нефтезавода в Кстово после атаки украинских БПЛА.