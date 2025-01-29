SHOT публикует кадры сильного пожара в районе нефтезавода в Кстово после атаки ВСУ

Жители Кстово, расположенного в Нижегородской области, сообщают о возгорании на территории промышленного комплекса. По предварительной информации, полученной от SHOT, украинские беспилотные летательные аппараты пытались нанести удар по местному нефтеперерабатывающему заводу.

В телеграм-канале опубликовали информацию о ситуации в Кстовской промышленной зоне. Пламя от пожара видно на расстоянии нескольких километров.

Свидетели рассказали, что незадолго до возгорания был слышен звук пролетающего беспилотного летательного аппарата, после чего раздалось несколько взрывов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал ситуацию.

«Обломки БПЛА вызвали возгорание в Кстовской промзоне Нижегородской области, предварительно, пострадавших нет», — сообщил губернатор в соцсетях.

Ранее сообщалось, что силами ПВО сбиты шесть БПЛА над Тверской областью. Об этом в своем аккаунте написал губернатор региона Игорь Руденя. Сообщается, что беспилотники врага были сбиты неподалеку от города Торопец, который ранее уже подвергался атаке ВСУ.

Как отметил Руденя, ПВО сработала на опережение, ликвидировав в небе авиатехнику противника. В ходе атаки обошлось без пострадавших и повреждений на земле.