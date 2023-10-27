Мумифицированное тело женщины и двух котов нашли в квартире в Красногорске

В одной из квартир в подмосковном Красногорске обнаружили мумифицированное тело женщины 1936 года рождения. Об этом со ссылкой на источник сообщило Агентство «Москва» .

По информации собеседника издания, труп нашли спасатели, которых вызвала дочь умершей. Женщина рассказала, что ее мать не открывала двери и не выходила на связь.

Также в квартире нашли двух котов.

Источник добавил, что, по предварительным данным, женщина умерла около двух месяцев назад. Кроме того, дочь пенсионерки рассказала, что не общалась все это время с матерью, поскольку та сама не хотела контактировать.

Известно, что пенсионерка страдала сердечной недостаточностью. В настоящее время выясняются все подробности случившегося, тело доставлено в морг.

Ранее сообщалось, что в подмосковной квартире нашли окровавленное тело 61-летней женщины.