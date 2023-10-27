Мумифицированное тело женщины и двух котов нашли в квартире в Красногорске
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
В одной из квартир в подмосковном Красногорске обнаружили мумифицированное тело женщины 1936 года рождения. Об этом со ссылкой на источник сообщило Агентство «Москва».
По информации собеседника издания, труп нашли спасатели, которых вызвала дочь умершей. Женщина рассказала, что ее мать не открывала двери и не выходила на связь.
Также в квартире нашли двух котов.
Источник добавил, что, по предварительным данным, женщина умерла около двух месяцев назад. Кроме того, дочь пенсионерки рассказала, что не общалась все это время с матерью, поскольку та сама не хотела контактировать.
Известно, что пенсионерка страдала сердечной недостаточностью. В настоящее время выясняются все подробности случившегося, тело доставлено в морг.
Ранее сообщалось, что в подмосковной квартире нашли окровавленное тело 61-летней женщины.