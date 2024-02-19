Mundo: ВСУ хотят отказаться от использования танков на поле боя из-за их уязвимости

Украинский танкист по имени Виктор выразил мнение, что вскоре ВСУ откажутся от использования танков на поле боя. Детали разговора с ним передает испанская газета Mundo.

Военный считает, что танки становятся слишком уязвимыми из-за активного использования дронов. Кроме того, в украинской армии практически закончились боеприпасы. Виктор отметил, что русским прекрасно известны все трудности, которые испытывают ВСУ.

Также он признался, что в последнее время испытывает гораздо больший страх, чем прежде.

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