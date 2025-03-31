Мурманский стрелок планировал устроить пожар на крыше дома
Мужчина, устроивший стрельбу в Мурманске, облил крышу бензином и хотел поджечь
Фото: [телеграм-канал СК СК России по Мурманской области]
44-летний житель Мурманска, открывший стрельбу с крыши многоэтажного дома, отказался вступать в переговоры с правоохранителями.
Он заблокировал вход на крышу колючей проволокой и открыл огонь из карабина «Вепрь» и охотничьего ружья ИЖ-27. Стрелок целился в машины, прохожих и окна соседних домов. Также он облил крышу бензином и хотел ее поджечь, сообщает пресс-служба СУ Следкома по региону.
Росгвардия ранила стрелка. В отношении него возбуждено уголовное дело. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.
Ранее Росгвардия опубликовала видео штурма здания в Мурманске, с крыши которого велась стрельба.